Erstes Live-Album der HOLLYWOOD VAMPIRES.

Am 2. Juni 2023 erscheint bei earMUSIC das erste Live-Album der Band, einen ersten Vorgechmack gibt es schon mit dem Live-Video 'I Got A Line On You'.



Das neue Album "Live in Rio" ist als CD+DVD Digipak, CD+Blu-ray Digipak, limitierte & nummerierte 2LP Black erhältlich.



Mit Alice Cooper als Frontmann, Hollywood-Superstar Johnny Depp, AEROSMITH-Legende Joe Perry und Produzent und Songwriter Tommy Henriksen verfügt die Band bereits über ein hochkarätiges Line-up. Doch damit ist die Liste der Superstars noch nicht zu Ende. Mit auf der Bühne stehen Duff McKagan (GUNS N' ROSES), Matt Sorum (VELVET REVOLVER) und Bruce Witkin (Grammy-nominierter Produzent). Zu den besonderen Gästen gehören Lzzy Hale (HALESTORM), Andreas Kisser (SEPULTURA) und Zak Starkey (THE WHO / OASIS). Eine Starbesetzung, die es so noch nie bei einer einzigen Show gegeben hat. Produziert wurde das Album außerdem vom legendären Bob Ezrin (DEEP PURPLE, KISS, PINK FLOYD, etc.).



Die Trackliste von "Live In Rio":



01. Raise The Dead

02. My Generation

03. I Got A Line On You

04. Cold Turkey

05. Five To One / Break On Through (To The Other Side)

06. Manic Depression

07. 7 And 7 Is

08. Whole Lotta Love

09. Jeepster

10. I'm A Boy

11. School's Out

12. Billion Dollar Babies

13. Train Kept A-Rollin'

14. Brown Sugar



I Got A Line On You





https://www.youtube.com/watch?v=XcjiHlTcu8U





Und wer die HOLLYWOOD VAMPIRES in Deutschland live erleben möchte, hat hier die Möglichkeit dazu:



20.06.23 Oberhausen - Rudolf-Weber-ARENA

24.06.23 München - Olympiahalle

27.06.23 Hamburg - Stadtpark Open Air

28.06.23 Berlin - Zitadelle Spandau (Citadel Music Festival)

30.06.23 Mainz - Volkspark (Summer In The City)

15.07.23 Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle