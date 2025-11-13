Ein weiteres Video von DEVOLVER
Kommentieren
13.11.2025 | 23:09
Heute ging der Videoclip zu 'Wraiths' aus dem aktuellen Album "Non Compos Mentis" der kanadischen Death-Metal-Gruppe DEVOLVER online, die hier aber von ihrem typischen Sound abweicht.
Heute ging der Videoclip zu 'Wraiths' aus dem aktuellen Album "Non Compos Mentis" der kanadischen Death-Metal-Gruppe DEVOLVER online, die hier aber von ihrem typischen Sound abweicht.
https://www.youtube.com/watch?v=jBZADVdFyYg
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- devolver non compos mentis wraiths
0 Kommentare