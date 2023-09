In einer Woche, am 29. September 2023, wird die us-amerikanische Band OF VIRTUE via Arising Empire ihr neues Album "Omen" veröffentlichen. Ich freu mich schon auf das Album, besonders seitdem ich das neue Musikvideo zur Single"True Colors” gesehen habe.





(https://www.youtube.com/watch?v=XQb8iRLgkrI)



Hier ist die komplette Trackliste von "Omen":

1. Omen

2. Hypocrite

3. Coldblooded

4. Cut Me Open

5. Sober

6. A.N.X.I.E.T.Y.

7. Floating ft Rory Rodriguez (Dayseeker)

8. True Colors

9. Sinner

10. Holy

11. Cannibals

12. False Idols

Hier könnt ihr das Album vorbestellen.