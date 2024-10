Die neue NASTY SAVAGE-Platte "Jeopardy Room" steht in den Startlöchern, da erreicht uns leider traurige Kunde aus dem Camp der Power Thrasher, denn der langjährige Drummer Curtis Beeson, der bis 2012 die Schlagstöcke der legendären Band geschwungen hat, ist am 7. Oktober an den Folgen eines Hirntumors verstorben. R.I.P. Curt...

Tags: nasty savage curtis beeson