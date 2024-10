Zweite Singleauskopplung von KINGS OF MERCIA

KINGS OF MERCIA, das Projekt von Gitarrist Jim Matheos (FATES WARNING) und Sänger Steve Overland (FM), hat mit 'Aftermath' bereits vor einiger Zeit die zweite Single aus ihrem zweiten Album "Battle Scars" veröffentlicht, welches am 25. Oktober über Metal Blade Records erscheint. Zur Überbrückung bis dahin hört gerne in den Song rein:

Aftermath

https://www.youtube.com/watch?v=PKRHK94yIWA

Wer tiefer einsteigen will, sollte sich unbedingt das Interview durchlesen, welches der Kollege Nils kürzlich mit Steve Overland geführt hat.