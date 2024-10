EXUVIAL: Album angekündigt

Die Extreme-Prog-Band EXUVIAL will am 22. November ihr Konzeptalbum "The Hive Mind Chronicles I: Parasitica" veröffentlichen. Ein Clip zum eröffnenden Doppel 'Overture' / 'Convergent Evolution' ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=mdzQCCXmCpI

