EXHORDER kommt mit neuem Album auf Tour

Am 8. März erscheint mit "Defectum Omnium" das vierte Studioalbum der US-amerikanischen Thrash-Combo EXHORDER. Das Album erscheint über Nuclear Blast Records und kann bereits vorbestellt werden. Einen ersten Eindruck könnt Ihr Euch mit der Auskopplung vom Track 'Year Of The Goat' verschaffen.

Die Band wird das Album im Mai auf einer Europa-Tournee präsentieren. Als Support wird NERVOSA aus Brasilien die Tour bereichern.

10.05. BE - Oostende - Huggins Erwachen Fest / Festival *

11.05. BE - Durbuy - Durbuy Rock / Festival *

12.05. NL - Drachten - Iduna *

13.05. DE - Kassel - Goldgrube

14.05. DE - Bremen

15.05. DE - Hamburg

16.05. DE - Weinheim - Cafe Central

17.05. DE - Trier - Mergener Hof

18.05. NL - Oss - Groene Engel / Festival *

19.05. DE - Gelsenkirchen - Rock Hard Festival *

20.05. DE - Berlin

21.05. CZ - Prag - Modra Vopice*

22.05. AT - Salzburg - Rockhaus*

23.05. DE - München - Backstage Halle

24.05. - Aarau - Kiff

25.05. "DE - Lindau - Club Vaudeville

*Termine OHNE Nervosa