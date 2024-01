Mit SHAKRA auf der wilden Seite

Vom Album "Invincible", das am 9. Juni 2023 via AFM Records erschienen ist, gibt es mit dem Live-Video zu 'On The Wild Side' eine neue Auskopplung.

SHAKRA kommentiert:

"Liebe Fans, es ist soweit! EURE Video-Premiere zu "On The Wild Side" findet am Freitag, den 19. Januar statt! Dieses Video wurde von euch gedreht! Aus über 200 Einsendungen haben wir die besten Momente ausgewählt, um etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Euer Engagement hat uns tief bewegt, und wir sind stolz darauf, das Ergebnis unserer Zusammenarbeit präsentieren zu können. Lasst uns gemeinsam diesen Erfolg feiern!"



Hier noch einmal die Deutschland-Tourdaten der "Invincible"-Tour:



07.05.2024 - DE-NACHTLEBEN, FRANKFURT

08.05.2024 - DE-BACKSTAGE, MÜNCHEN

09.05.2024 - DE-CAFÉ CENTRAL, WEINHEIM

10.05.2024 - DE-ROXY, ULM



On The Wild Side







https://www.youtube.com/watch?v=XsPR4ba4n_E