EVILE mit Guitar Playthrough

Vom Album "The Unknown", das am 14. Juli 2023 über Napalm Records erschienen ist, gibt es für alle Gitarrenfreunde jetzt 'When Mortal Coils Shed' als Guitar Playthrough. Natürlich dürfen sich alle anderen Musikfreunde auch angesprochen fühlen.



When Mortal Coils Shed (Guitar Playthrough)







https://www.youtube.com/watch?v=iVUxGyrxp5Q

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: evile the unknown when mortal coils shed - guitar playthrough