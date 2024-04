EVERGREY kündigt neues Album an

Am 7. Juni 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Theories Of Emptiness" von EVERGREY. Mit 'Falling From The Sun' wird heute das erste offizielle Musikvideo veröffentlicht.



EVERGREY über 'Falling From the Sun'

" 'Falling From the Sun' ist ein explosiver Song, der alles repräsentiert, worum es uns geht – nicht nur auf diesem Album. Er verkörpert die Energie, die man von einem tollen neuen EVERGREY-Song erwartet. Er hat das Riff, die stampfenden Drums, den Bombast und eine unvergessliche Hook, auf die wir sehr stolz sind, sie geschrieben zu haben. Jetzt wollen wir, dass ihr euch so schnell wie möglich von der Magie des gesamten Albums überzeugen könnt, aber lasst uns mit 'Falling From the Sun' beginnen."



"Theories Of Emptiness" Trackliste:



01. Falling From The Sun

02. Misfortune

03. To Become Someone Else

04. Say

05. Ghost Of My Hero

06. We Are The North

07. One Heart

08. The Night Within

09. Cold Dreams

10. Our Way Through Silence

11. A Theory Of Emptiness



Falling From The Sun







https://www.youtube.com/watch?v=fzDL9yVouxo

