ETERNAL SILENCE: neue EP im Dezember

Am 22. Dezember 2023 gibt es von ETERNAL SILENCE Nachschub nach ihrem 2020er Album "Timegate Anathema". Die 5-Track-EP "3" erscheint über Rockshots Records und heute gibt es mit 'Thread Of Life' eine erste Auskopplung daraus.



Die Trackliste von "3":​



1 Thread Of Life

2. Prayer Of The Resilient

3. Antithesys

4. Death And The Maiden

5. How Soon Is Now



Thread Of Life







https://www.youtube.com/watch?v=z640PKQCNV4

Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: eternal silence 3 ep thread of life