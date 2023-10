Diesen Freitag erscheint das neue Live-Album "The Monuments Tour (Live)" (VÖ: 13.10.23) der isländischen Prog-Rock-Band THE VINTAGE CARAVAN. Um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es den Publikumsliebling 'On The Run' aktuell über Youtube als Live-Version zu hören.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hang Mai Le Tags: the vintage caravan on the run the monuments tour live album