EPICA teilt neues Video

Verborgene Weisheiten, längst vergessene Geheimnisse und esoterisches Wissen - mit 'Arcana' schlägt EPICA ein neues Kapitel in ihrer Bandgeschichte auf. Dies ist die erste neue Veröffentlichung der Band seit dem Album "Omega" (2021) und ihrer Kollaborations-EP "The Alchemy Project". Der Titel bietet einen Einblick in die zukünftige Musik der Band, die im Jahr 2025 erscheinen wird.



Die Band kommentiert:

" 'Arcana' führt dich durch die universellen Stufen der spirituellen Evolution im Leben. Es weist den Weg zu einem höheren Bewusstsein und spiritueller Selbsterkenntnis. Das Schreiben dieses Songs war eine spontane Anstrengung, so dass er schnell zusammenkam und sich so natürlich anfühlte, dass er sich selbst schrieb. Die Musik enthält klassische Epica-Elemente, hat aber auch einige Vibes, die an 80er Jahre, Alternative Rock oder modernen Metal erinnern könnten."



Arcana







https://www.youtube.com/watch?v=MOD50EoFqdg



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: epica arcana