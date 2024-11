AVANTASIA unterschreibt bei Napalm Records!

Die Rock- und Metal-Ikonen AVANTASIA unterschreiben weltweiten Plattenvertrag mit Napalm Records! Neue Musik erscheint in Kürze!



Tobias Sammet zum Signing:

"AVANTASIA sind zurück! Mit den größten Shows unserer Bandgeschichte, die wir diesen Festivalsommer auf die Beine gestellt haben, haben wir bereits einen Vorgeschmack auf das was kommen wird gegeben. Angetrieben vom unglaublichen Spirit und der Energie der letzten Tour sind wir ins Studio gegangen und haben dieses Momentum in unser bisher stärkstes Album verwandelt: "Here Be Dragons".



Wir freuen uns sehr, mit Napalm Records zum neuen Album auch ein neues Label an unserer Seite zu haben. Die Leidenschaft, das Engagement und die tiefe Liebe zur Welt von AVANTASIA waren für uns wirklich inspirierend. Sie arbeiten genau wie wir enthusiastisch daran, ein neues Kapitel unserer Bandgeschichte zum Leben zu erwecken. Ich freue mich extrem auf die Zukunft – AVANTASIA sind zurück, stärker denn je!"



Thomas Caser, Napalm Records Managing Director ergänzt:

"Tobias Sammet ist einer der einflussreichsten und produktivsten Künstler, den dieses Genre je vorgebracht hat. Mit seiner sprühenden Kreativität und nie endendem Fleiß hat er mit AVANTASIA eine der spektakulärsten Bands der Welt kreiert. Wir freuen uns sehr, gemeinsam einen weiteren Meilenstein der Bandgeschichte zu setzen und werden mit Vollgas das kommende AVANTASIA Album weltweit pushen! Herzlich Willkommen, Tobi!"

