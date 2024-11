THE ETERNAL mit neuem Video

Heute präsentiert THE ETERNAL die neue Single 'Everlasting MMXXIV'. Hierbei handelt es sich um eine Neuvorstellung des Bandklassikers von ihrer "Sleep Of Reason"-Platte, die THE ETERNAL mit der aktuellen Besetzung neu eingespielt hat.



Mark Kelson blickt zurück:

"Den Song mit unserem neuen Line-up erneut aufzunehmen und ihm somit neues Leben einzuhauchen, war eine tolle Möglichkeit und ich denke, dass die jetzige Version ihm viel mehr gerecht wird als sein 19 Jahre altes Original. Umso mehr freut es uns, dass wir die Neuaufnahme im Dolby-Atmos-Gewand präsentieren können, was THE-ETERNAL-Fans die Chance gibt, 'Everlasting' vollumfassend aufzusaugen."



Everlasting - MMXXIV







https://www.youtube.com/watch?v=ZuOrG6qwVf8

Die aktuelle Scheibe der Band, "Skinwalker", ist am 28. Juni 2024 via Reigning Phoenix Music erschienen.