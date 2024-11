RVBang - Balingen 2025  Warmup-Show ist komplett!

Mit der Bestätigung der Schweizer MÄDHOUSE ist das Lineup der Warmup Show des RVBangs, die am 10.7. in der Halle auf dem Messegelände in Balingen stattfinden wird, komplett. Mit ihrer Mischung aus Glam Metal und Sleaze Rock wird die Truppe dem Abend auf jeden Fall einen gebührenden Abschluss bereiten.

Bei einem Festivalticket ist der Eintritt zur Warmup-Show bereits enthalten.

Für alle anderen (Tagesticket, kein Ticket) gibt es die Möglichkeit, ein Ticket für 25,- € direkt an der Abendkasse zu erwerben.





Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show.

Das bisher bestätigte Lineup könnt ihr hier sehen:

Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de