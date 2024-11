AEON GODS mit neuem Video

Am 22. November erscheint via Scarlet Records das Debütalbum "King Of Gods" der Band AEON GODS. Mit dem Titeltrack erscheint nach 'Aeon Gods' und 'Sun-God' die dritte Single-Auskopplung.



"King Of Gods" Trackliste:



01-Sun-God

02-King Of Gods

03-Aeon Gods

04-Babylon Burning

05-Enlil's Command (The Flood pt. I)

06-Nintu's Lament (The Flood pt. II)

07-Enki's Grace (The Flood pt. III)

08-The Descent

09-Monsters Of Tiamat

10-Tablet Of Destinies



King Of Gods







https://www.youtube.com/watch?v=yuGfp31xGgY



Sun-God







https://www.youtube.com/watch?v=vIPh1cSH7-k



Aeon Gods







https://www.youtube.com/watch?v=JtNHMrGg2vI

