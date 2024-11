ROBSE ist live aus dem Gleichgewicht

Nein, natürlich nicht. Aber heute veröffentlicht die Band ein Live-Video zum Song 'Aus dem Gleichgewicht' vom Debüt-Album "Harlekin & Krieger".



Der Song wurde während des Auftritts auf dem Summer Breeze Open-Air mitgeschnitten und ROBSE kommentiert:

" 'Aus dem Gleichgewicht' war nicht nur der erste Song für ROBSE, er stellte für uns auch gleichzeitig den musikalischen und lyrischen Weg dar, den wir unbedingt einschlagen wollten. Brettharte Songs und ehrliche Texte, die zum Nachdenken anregen sollen. 'Aus dem Gleichgewicht' erzählt die Geschichte von Fremden, die zu Freunden wurden und sich wieder voneinander entfernt haben. Das passiert heutzutage leider viel zu häufig und wir sollten uns lieber auf die tollen Momente im Leben besinnen, anstatt uns wegen Kleinigkeiten die Köpfe einzuschlagen. Das Leben ist zu kurz für Hass und sinnlose Kämpfe. Ruft eure alten Freunde an, begrabt das Kriegsbeil und fangt wieder an zu Leben!"



Aus dem Gleichgewicht (Live at Summer Breeze 2024)







https://www.youtube.com/watch?v=DPU5FAJXySU

Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: robse harlekin und krieger aus dem gleichgewicht live at summer breeze