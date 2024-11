A POETS DREAM präsentiert ihren Titeltrack

A POETS DREAM ist eine neue vierköpfige Progressive Hard Rock Band aus Süddeutschland, die mit ihrem Debütalbum "The Spirit Never Sleeps" einen mehr als gelungenen Einstand feiert. Erhältlich ist das schicke Digi Pack direkt hier bei der Band oder kann auf den gängigen Downloadportalen gestreamt werden. Mit dem knapp achtminütigen Titeltrack kann man sich auf YouTube einen ersten Höreindruck verschaffen. Eine Review des Albums sowie ein Interview mit der Band findet ihr in den nächsten Tagen auf unserer Homepage.

Quelle: Band Redakteur: Mahoni Ledl Tags: a poets dream progressiver hard rock süddeutschland the spirit never sleeps