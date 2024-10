EPICA möchte, dass wir uns gruseln ...

... wenn wir uns wagen, mit den Toten zu tanzen! Die holländischen Symphonic-Metal-Titanen EPICA haben ihr bisher schaurigstes Werk veröffentlicht: das gruselige Musikvideo zu 'The Ghost in Me (Danse Macabre)', ein gespenstisches Stück, das den Hörer in eine Welt entführt, in der Schatten tanzen und das Jenseits flüstert. Dieser Song ist eine einzigartige Zusammenarbeit mit dem Freizeitpark "De Efteling" in den Niederlanden, und dessen mit Spannung erwarteter neuer Attraktion "Danse Macabre".



Das Video ist in geisterhafte Bilder getaucht und spiegelt den beunruhigenden Nervenkitzel des neuen Fahrgeschäfts von "De Efteling" wider, das am 31. Oktober, pünktlich zur Halloween-Saison, seine Pforten öffnet. Alle EPICA-Mitglieder sind seit ihrer Kindheit von diesem Freizeitpark begeistert, der jedes Jahr mehr als fünf Millionen Besucher empfängt. Daher war diese Zusammenarbeit wie geschaffen für eine Zusammenarbeit aus dem Jenseits.



EPICAs Keyboarder, Coen Janssen, kommentiert:

"Jedes Kind in den Niederlanden weiß, wie magisch "De Efteling" ist, und eine so enge Zusammenarbeit mit dem schönsten Freizeitpark der Welt ist ein wahr gewordener Traum! Als kleiner Junge hat mich der 'Danse Macabre' von Saint-Saëns als Soundtrack für das Spukhaus "Spookslot" sofort in seinen Bann gezogen. Als "De Efteling" seine neuen Pläne für die Geisterattraktion "Danse Macabre" bekannt gab, fügten sich alle Puzzleteile sofort zusammen. Warum nicht unsere symphonische Seite mit der "gruseligen" Seite des Metals kombinieren und unsere Version dieses epischen klassischen Stücks aufführen?! Wir sind so froh, dass "De Efteling" unserer Vision vertraute und uns voll und ganz unterstützte, indem sie uns die Storyline der neuen Fahrt zur Verfügung stellten, so dass wir Texte schreiben konnten, die zu der fantastischen Erzählung passen und sogar ein neues Kapitel hinzufügen konnten!"



Nun denn, auf zum wohligen Gruseln!



The Ghost In Me (Danse Macabre) - Official Music Video for Danse Macabre at De Efteling







https://www.youtube.com/watch?v=BWoTDpU5G9k

