EPICA befindet sich im Auge des Sturms
Kommentieren
EPICA zeigt ein Live-Video zu 'Eye Of The Storm', aufgenommen im Ziggo Dome Amsterdam. Der Track stammt vom Album "Aspiral", das am 11. April 2025 via Nuclear Blast erschienen ist.
Live sind EPICA und AMARANTHE auf der "Arcane Dimensions Tour", mit Special Guest: Charlotte Wessels "The Obsession".
Eye Of The Storm (Live at Ziggo Dome Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=0jAKziovR9s
Die Tourdaten:
06.03.26 - (DE) Hamburg - Inselpark Arena
07.03.26 - (DE) Leipzig - Haus Auensee
08.03.26 - (DE) Berlin - Columbiahalle
10.03.26 - (DK) Copenhagen - Poolen
11.03.26 - (SE) Stockholm - Fallan
13.03.26 - (FI) Oulu - Tapahtumakeskus Tullisali
14.03.26 - (FI) Helsinki - Black Box
15.03.26 - (EE) Tallinn - Helitehas
17.03.26 - (PL) Warschau - Arena Torwar
18.03.26 - (AT) Wien - Gasometer
20.03.26 - (HU) Budapest - Barba Negra
21.03.26 - (CZ) Prag - Forum Karlin
22.03.26 - (DE) Frankfurt am Main/Höchst - Jahrhunderthalle
- Quelle:
- Nuclear Blast
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- epica aspiral eye of the storm live at ziggo dome amsterdam arcane dimension tour 2026 amaranthe charlotte wessels the obsession
0 Kommentare