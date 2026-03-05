ANTRISCH: Neues Video zum Song 'Hidalgo infernal-Der baskische Wolf' veröffentlicht
Die deutsche Black-Metal-Band ANTRISCH hat heute ein Lyrik-Video zum Song 'Hidalgo infernal-Der baskische Wolf' veröffentlicht.
Der Track stammt vom neuen Album "Expedition III-Renitenzpfad", welches am 27.03.2026 via AOP Records erscheinen wird. Bereits im Februar erschien ein Video zum Song 'Conquista'.
Die Tracklist liest sich so:
1. Conquista - Prolog
2. Hidalgo infernal - Der baskische Wolf
3. Nattern & Narren - Los Marañones I
4. Bittergrün - Los Marañones II
5. Abkehr - Non svfficit orbis
6. Verschanzt - Perleneilandterror
7. Canis lvpvm edit - Wolfsfalle | Verratener Verräter
Die Band wurde 2020 gegründet. Ihr Name leitet sich aus einem österreichisch-bayerischen Begriff ab, der für unheimlich oder gespenstig steht. Das neue Werk knüpft an die Veröffentlichungen "Expedition I Dissonanzgrat" (EP aus 2021) und "Expedition II Die Passage" (Album aus 2023) an.
Beim neuen Werk und der dritten Expedition geht es inhaltlich um den spanischen Konquistador Lope de Aguirre. Seine Teilnahme an der Amazonasexpedition von Pedro de Ursúa nahm 1560 ein katastrophales Ende.
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
08.04.2026 Munich - Backstage [Halle] | SOLD OUT
11.04.2026 Vienna AT - Flex Café | SELLING FAST
07.05.2026 Hamburg - Bahnhof Pauli | LOW TICKETS
08.05.2026 Berlin - Lido
09.05.2026 Leipzig - Hellraiser
14.05.2026 Wiesbaden - Kesselhaus | LOW TICKETS
15.05.2026 Karlsruhe - Die Stadtmitte | LOW TICKETS
16.05.2026 Essen - Turock | SOLD OUT
17.05.2026 Kassel - Goldgrube | SOLD OUT
https://www.youtube.com/watch?v=uLvkX6K750c
