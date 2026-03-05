CODAGH gibt sein Debütalbum
05.03.2026 | 20:23
Das Black-Metal-Duo CODAGH, aus Kanada, wird am 06.03.2026 sein Debütalbum "Kingmaker" veröffentlichen.
Die komplette, in Eigenregie produzierte Scheibe, ist vorab schon via Black Metal Promotion auf YouTube zu finden.
"Kingmaker" Trackliste:
01. Cromwell's Curse
02. Donnchadh, The Hunter
03. Restrainer Of Dreams
04. Spill The Giant's Blood
05. The Misery Scryer
06. The Unbroken Line
Cogadh - Kingmaker (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=rzB0nEQJct0
CODAGH Facebook
Norman Wernicke
codagh kingmaker
