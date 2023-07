EPICA: neues Live-Video

Mitten in der Festival-Saison melden sich die Symphonic-Metal-Titanen EPICA mit einer weiteren Live-Single aus ihrer kommenden digitalen EP "Live At The AFAS Live" zurück. 'Consign To Oblivion' ist ursprünglich der Titeltrack ihres zweiten Studioalbums.



Consign To Oblivion (Live At The AFAS)







https://www.youtube.com/watch?v=atOXoxhc7mk

