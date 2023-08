ELM STREET: neues Abum steht in den Startlöchern

Nach einer mehrjährigen Tournee, kehren die Australier ELM STREET endlich mit ihrem dritten Album zurück: "The Great Tribulation"! Das Album erscheint am 27. Oktober 2023 über Massacre Records.



Ein Musikvideo zur ersten Single 'Take The Night' gibt es auch bereits, ebenso können wir euch die Trackliste anbieten.



"The Great Tribulation" Trackliste:

1. Seven Sirens

2. Take The Night

3. The Price Of War

4. If Provoked, Will Strike

5. Behind The Eyes Of Evil

6. The Last Judgement

7. The Darker Side Of Blue

8. A State Of Fear



Take The Night







https://www.youtube.com/watch?v=wja3p1Hp6Qg

Quelle: Mona Miluski, All Noir, Massacre Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: elm street the great tribulation take the night