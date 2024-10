ELEINE mahnt: Vergiss niemals!

Nachdem ihre allererste Headlinetour vergangene Woche mit einer ausverkauften Show in Leipzig begonnen hat, feiert die schwedische Metal-Band ELEINE diesen Meilenstein mit dem offiziellen Video zum Track 'Never Forget', der von ihrem aktuellen Erfolgsalbum "We Shall Remain" (2023) stammt.



Frontfrau Madeleine Liljestam und Gitarrist/Sänger Rikard Ekberg freuen sich:

"Nach der "We Shall Remain"-Veröffentlichung und zahlreichen Shows waren wir uns einig, dass der Song 'Never Forget', der auch live immer Unmengen an Energie freizusetzen imstande ist, ein angemessenes Musikvideo verdient hat. Zudem feiern wir dieses Jahr unser 10-jähriges Bandjubiläum und auch unsere erste Headlinetour läuft besser als wir es uns erträumt hatten. Weshalb sollten wir all das also nicht mit einem epischen neuen ELEINE-Video feiern? Wir hoffen, dass es unseren Fans gefällt und die erwähnte Energie auch zu ihnen nach Hause transportiert!"



Never Forget







https://www.youtube.com/watch?v=QpQQZYViuZM

