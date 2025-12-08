EARTHSIDE mit neuem Song

EARTHSIDE hat am 04.12.2025 eine Deluxe-Version von "Let The Truth Speak" veröffentlicht und zugleich erste Lateinamerika-Konzerte angekündigt. Die Neuauflage erscheint zwei Jahre nach dem Comeback der Band und bringt mit 'Earthsink' einen frischen Bonustrack mit, entstanden in Zusammenarbeit mit der US-Experimental-Metal-Künstlerin DAEDRIC.







Earthside - earthsink (feat. Daedric) [Official Visualizer]







https://www.youtube.com/watch?v=xmUp_lIppGw

