EARTHSIDE mit neuem Song
Kommentieren
EARTHSIDE hat am 04.12.2025 eine Deluxe-Version von "Let The Truth Speak" veröffentlicht und zugleich erste Lateinamerika-Konzerte angekündigt. Die Neuauflage erscheint zwei Jahre nach dem Comeback der Band und bringt mit 'Earthsink' einen frischen Bonustrack mit, entstanden in Zusammenarbeit mit der US-Experimental-Metal-Künstlerin DAEDRIC.
Earthside - earthsink (feat. Daedric) [Official Visualizer]
https://www.youtube.com/watch?v=xmUp_lIppGw
- Quelle:
- EARTHSIDE YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- earthside earthsink
0 Kommentare