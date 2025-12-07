35 Jahre BETONTOD - ein Grund zum Feiern
Mit einer neuen Single als Dankeschön an ihre Fans feiert die Punkrock-Band BETONTOD ihren 35. Geburtstag. 'Wir fangen jetzt erst an' heißt der Jubelsong und wird mit einem Video veröffentlicht.
Gleichzeitig können die Fans für die Dauer von einer Woche die Doku "Mehr als Legende" kostenlos im Netz ansehen.
Außerdem kündigen die Punkrocker für 2026 eine Jubiläumstour an, die an folgenden Orten Station macht:
02.10.2026 Venlo / Grenswerk (Warm-up)
03.10.2026 Osnabrück / Rosenhof (Warm-up)
09.10.2026 Wiesbaden / Schlachthof
10.10.2026 München / Tonhalle
16.10.2026 Leipzig / Haus Auesee
17.10.2026 Berlin / Columbia Halle
23.10.2026 Köln / Palladium
24.10.2026 Hamburg / Georg-Elsner-Halle
30.10.2026 Stuttgart / Wagenhallen
31.10.2026 CH- Zürich / Komplex
Der Ticketvorverkauf startet am 08.12.2025 um 15 Uhr exklusiv über Eventim.
