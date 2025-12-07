35 Jahre BETONTOD - ein Grund zum Feiern

Mit einer neuen Single als Dankeschön an ihre Fans feiert die Punkrock-Band BETONTOD ihren 35. Geburtstag. 'Wir fangen jetzt erst an' heißt der Jubelsong und wird mit einem Video veröffentlicht.

Gleichzeitig können die Fans für die Dauer von einer Woche die Doku "Mehr als Legende" kostenlos im Netz ansehen.

Außerdem kündigen die Punkrocker für 2026 eine Jubiläumstour an, die an folgenden Orten Station macht:

02.10.2026  Venlo / Grenswerk (Warm-up)

03.10.2026  Osnabrück / Rosenhof (Warm-up)

09.10.2026  Wiesbaden / Schlachthof

10.10.2026  München / Tonhalle

16.10.2026  Leipzig / Haus Auesee

17.10.2026  Berlin / Columbia Halle

23.10.2026  Köln / Palladium

24.10.2026  Hamburg / Georg-Elsner-Halle

30.10.2026  Stuttgart / Wagenhallen

31.10.2026  CH- Zürich / Komplex

Der Ticketvorverkauf startet am 08.12.2025 um 15 Uhr exklusiv über Eventim.

Quelle: Another Dimension Redakteur: Erika Becker Tags: betontod 35 geburtstag wir fangen jetzt erst an