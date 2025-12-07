Timetables für ROCK AM RING und ROCK IM PARK
Wenn ihr am zweiten Advent schon die Weihnachtszeit zu den Ohren raushängen habt, dann hilft vielleicht ein Ausblick auf die kommende Festival-Saison.
Dies Zwillingsfestivals ROCK AM RING und ROCK IM PARK helfen euch dabei, denn auf deren Seiten, in den Apps und auf den Social Media-Plattformen wurden jetzt bereits die Timetables veröffentlicht.
Frohes Festivalplanen unterm Weihnachtsbaum wünscht auch das POWERMETAL.de-Team!
