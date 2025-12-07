GLADENFOLD kündigt neues Album "Soulbound"
Die finnische Formation GLADENFOLD läutet für den 27. Februar 2026 die Veröffentlichung ihres nächsten Werks "Soulbound" ein. Der Vorverkauf startet am 19.12.25 über Reaper Entertainment. Stilistisch bewegt sich das Album im melodischen Power-/Death-Metal-Kosmos und präsentiert sich laut Band als ihr bislang zugänglichstes und zugleich ambitioniertestes Konzeptkapitel.
"Soulbound" Trackliste:
01. Fire Wind
02. Wardens Of Time
03. For My Queen
04. Helix Of Hate
05. Mercy
06. Ghostlike
07. Chaos Waltz
08. Anthem Of The Broken
09. Soulbound Parallax
- Quelle:
- Reaper Entertainment
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- gladenfold soulbound
