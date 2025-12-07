GLADENFOLD kündigt neues Album

Die finnische Formation GLADENFOLD läutet für den 27. Februar 2026 die Veröffentlichung ihres nächsten Werks "Soulbound" ein. Der Vorverkauf startet am 19.12.25 über Reaper Entertainment. Stilistisch bewegt sich das Album im melodischen Power-/Death-Metal-Kosmos und präsentiert sich laut Band als ihr bislang zugänglichstes und zugleich ambitioniertestes Konzeptkapitel.







"Soulbound" Trackliste:





01. Fire Wind

02. Wardens Of Time

03. For My Queen

04. Helix Of Hate

05. Mercy

06. Ghostlike

07. Chaos Waltz

08. Anthem Of The Broken

09. Soulbound Parallax

Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Norman Wernicke Tags: gladenfold soulbound