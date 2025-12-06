HELL BOULEVARD: neues Album in den Startlöchern

Am 24. April 2026 erscheint via NoCut das neue Album "Made In Hell" von HELL BOULEVARD. Mit 'Pitch Black' gibt es einen ersten tiefschwarzen Vorgeschmack.



Mit "Made In Hell" liefert HELL BOULEVARD ein kraftvolles Dark-Rock-Album, das die künstlerische Identität der Band klarer denn je definiert. HELL BOULEVARD vereint den charakteristischen Mix aus Gothic Rock, symphonischen Elementen und elektronischen Akzenten mit einer düsteren, emotional aufgeladenen Atmosphäre.



Geschrieben und produziert von Matteo vDiva Fabbiani (mit von Chris Harms co-produzierten Vocals), gemischt von Bengt Jaeschke in den Chameleon Studios in Hamburg und gemastert von Stefan Brown in den legendären Abbey Road Studios in London, setzt das Album einen neuen Maßstab für das klangliche Niveau der Band. Jeder Track trägt Hell Boulevards unverkennbaren Stempel und entfaltet eine fesselnde Mischung aus Pathos, Melancholie und dekadentem Rock'n'Roll.



Für langjährige Fans, Sammlerinnen und Sammler gibt es schon jetzt ein Highlight: Die früheren Alben "Requiem" und "In Black We Trust" sind ab sofort erstmals als Vinyl erhältlich - in neon-pink und schwarz.



Pitch Black







https://www.youtube.com/watch?v=cKOcIiQ8U8M

