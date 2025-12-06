KEOPS kündigt neues Album an

Am 22. Mai 2026 erscheint via NoCut das neue Album "Bitter Story For Humanity" der kroatischen Band KEOPS. Mit 'Misery Memento' gibt es direkt einen ersten Vorgeschmack.



Die Band sagt dazu:

"Dieses Album ist zutiefst persönlich  ein emotionales Zeugnis dessen, wie viel uns Musik und diese Band bedeuten. Die Entstehung dieses Albums war intensiv. Wir haben alles in den Songwriting- und Aufnahmeprozess gesteckt, nur um dann einen Wendepunkt zu erleben: Unser Leadsänger verließ die Band kurz nach Fertigstellung des Albums. Anstatt aufzugeben, nahmen wir die Veränderung an. Nach mehreren Castings begrüßten wir mit Vana Beara als unserer neuen Frontfrau ein aufregendes neues Kapitel. Ihr kraftvolles Vorsingen und ihre mitreißende Bühnenpräsenz  die wir bei Winter-Clubkonzerten und Sommerfestivals erleben durften  ließen keinen Zweifel. Ihre Gesangsleistung auf diesem Album ist schlichtweg phänomenal.



Dies ist unsere zweite Veröffentlichung für den europäischen Markt, und wir könnten nicht aufgeregter sein. Die Songs transportieren rohe, persönliche Botschaften  insbesondere der Titeltrack 'Bitter Story For Humanity'. Musikalisch haben wir auf dem Groove-Metal-Fundament unseres vorherigen Albums aufgebaut, symphonische Elemente eingewoben und uns weiter in progressive Gefilde vorgewagt. Die Resonanz unserer Fans auf diese neue Richtung war überwältigend, und wir sind überzeugt, dass diese Weiterentwicklung noch mehr Anklang finden wird.



An unsere treuen Fans: Vielen Dank für eure Unterstützung! An alle, die KEOPS gerade erst entdeckt haben: Herzlich willkommen in der Familie! Wir freuen uns darauf, dieses nächste Kapitel mit euch zu teilen."



Misery Memento







https://www.youtube.com/watch?v=0l-QI3cx0zs

