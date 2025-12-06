BEYOND THE BLACK und die Raben

Am 9. Januar 2026 erscheint via Nuclear Blast Records das neue Album "Break The Silence" von BEYOND THE BLACK. Mit 'Ravens' gibt es jetzt ein weiteres Musik-Video.



Sängerin Jennifer Haben kommentiert:

"In 'Ravens' geht es um Zugehörigkeit  darum, Licht in anderen zu finden, wenn sich alles unzusammenhängend anfühlt. Die Stimmen unserer Fans in diesem Song zu hören, hat diese Botschaft auf wunderschöne Weise zum Leben erweckt.

Dieser Song wurde mit unseren Fans im Mittelpunkt geschaffen. Ein ganz besonderer Dank geht an euch, unsere RAVENS, dafür, dass ihr Teil der Aufnahme dieses Songs seid und ihn gemeinsam mit uns zum Leben erweckt habt."



Ravens







https://www.youtube.com/watch?v=R-0fv0StQIw

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: beyond the black break the silence ravens