DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG zeigt ein neues Video
Kommentieren
DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG zeigt mit 'Blindfold' eine weitere Viseo-Veröffentlichung aus dem Album "Babylon", das am 3. Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht wurde.
Bereits auf dem 2020er "We Are One"-Album als Orchesterfassung zu hören, erscheint der Song hier in einer neuen packenden Rock-Version.
Blindfold
https://www.youtube.com/watch?v=_fMFKyYh3DQ
- Quelle:
- Reigning Phoenix Music (RPM)
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- dirkschneider and the old gang babylon blindfold
0 Kommentare