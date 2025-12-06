DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG zeigt ein neues Video

DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG zeigt mit 'Blindfold' eine weitere Viseo-Veröffentlichung aus dem Album "Babylon", das am 3. Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht wurde.



Bereits auf dem 2020er "We Are One"-Album als Orchesterfassung zu hören, erscheint der Song hier in einer neuen packenden Rock-Version.



Blindfold







https://www.youtube.com/watch?v=_fMFKyYh3DQ

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dirkschneider and the old gang babylon blindfold