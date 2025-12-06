Gewinnspiel - Weihnachtsverlosung - Teil 3

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

passend zum Nikolaustag haben wir gleich zwei taufrische, brandneue Gewinnspiele für euch!

Auch in diesem Jahr möchten wir euch die besinnliche Zeit noch besinnlicher - und vor allen Dingen lauter - gestalten! Unser Medienpartner haben sich hierbei nicht lumpen lassen, tief in ihren Archiven gekramt und uns nur für euch einen bunten Strauß illustrer Geschenke zusammengestellt, die wir euch noch vor Weihnachten zuschicken möchten.

Weiter geht es mit HEAD OF PR!

Vielen Dank an dieser Stelle!

Von den Kollegen gibt es:

1x Vinyl von SOLENCE

1x Vinyl von FINGER ELEVEN

sowie CDs von

FINGER ELEVEN

INHALE

SOLENCE

KYLE DANIEL und

BLACK MAP

hinzukommen Shirts von:

CROSSBONE SKULLY

CORY MARKS und

STONED STATUES

sowie Autogrammkarten von SABATON!

2 glückliche Gewinner bekommen je eine Vinyl, ein bzw. zwei Shirts sowie eine Autogrammkarte und ein paar sehr schöne CDs zugeschickt. Wenn ihr zu den Gewinnern gehören möchtet, dann schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Weihnachten bei HEAD OF PR" an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück wird es bei euch laut unter dem Weihnachtsbaum!

Mehrfacheinsendungen werden selbstverständlich nicht berücksichtigt.

Viel Glück!