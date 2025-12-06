Gewinnspiel - Weihnachtsverlosung - Teil 2

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

einen wunderschönen Nikolaustag wünschen wir euch!

Auch in diesem Jahr möchten wir euch die besinnliche Zeit noch besinnlicher - und vor allen Dingen lauter - gestalten! Unser Medienpartner haben sich hierbei nicht lumpen lassen, tief in ihren Archiven gekramt und uns nur für euch einen bunten Strauß illustrer Geschenke zusammengestellt, die wir euch noch vor Weihnachten zuschicken möchten.

Weiter geht es mit Another Dimension!

Vielen Dank an dieser Stelle!

Von den Kollegen gibt es:

CDs von

REIS AGAINST THE SPÜLMACHINE

FLAKE FEIERT WEIHNACHTEN von 2024

FEUERSCHWANZ und

RANDALE

2 glückliche Gewinner bekommen ein paar sehr schöne CDs zugeschickt. Wenn ihr zu den Gewinnern gehören möchtet, dann schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Weihnachten bei Another Dimension" an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück wird es bei euch laut unter dem Weihnachtsbaum!

Mehrfacheinsendungen werden selbstverständlich nicht berücksichtigt.

Viel Glück!