KREATOR veröffentlicht neuen Song

KREATOR meldet sich mit einem neuen Langspieler zurück. Die Essener Thrash-Institution bringt am 16.01.2026 ihr mittlerweile 16. Studioalbum mit dem Titel "Krushers Of The World" heraus.



Als weiteren Vorgeschmack legt der Kult-Act nun einen neuen Song nach. Der Track 'Satanic Anarchy' ist ab sofort zusammen mit einem dazugehörigen Video verfügbar und gibt einen Eindruck davon, in welche Richtung das kommende Werk stilistisch marschieren dürfte.



"Krushers Of the World" Trackliste:



01-Seven Serpents

02-Satanic Anarchy

03-Krushers Of The World

04-Tränenpalast

05-Barbarian

06-Blood Of Our Blood

07-Combatants

08-Psychotic Imperator

09-Deathscream

10-Loyal To The Grave





Satanic Anarchy







https://www.youtube.com/watch?v=rv9arEpXBLE

Quelle: Nuclear Blast Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: kreator krushers of the world satanic anarchy