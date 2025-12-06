KREATOR veröffentlicht neuen Song
KREATOR meldet sich mit einem neuen Langspieler zurück. Die Essener Thrash-Institution bringt am 16.01.2026 ihr mittlerweile 16. Studioalbum mit dem Titel "Krushers Of The World" heraus.
Als weiteren Vorgeschmack legt der Kult-Act nun einen neuen Song nach. Der Track 'Satanic Anarchy' ist ab sofort zusammen mit einem dazugehörigen Video verfügbar und gibt einen Eindruck davon, in welche Richtung das kommende Werk stilistisch marschieren dürfte.
"Krushers Of the World" Trackliste:
01-Seven Serpents
02-Satanic Anarchy
03-Krushers Of The World
04-Tränenpalast
05-Barbarian
06-Blood Of Our Blood
07-Combatants
08-Psychotic Imperator
09-Deathscream
10-Loyal To The Grave
Satanic Anarchy
https://www.youtube.com/watch?v=rv9arEpXBLE
