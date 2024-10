Dynamite Night, 28.12.2024, Ellwangen-Röhlingen

Das traditionsreiche Rock- und Metal-Event "zwischen den Tagen", also zwischen Weihnachten und Sylvester hat nach verlängerter Coronapause ein neues Zuhause in Ellwangen-Röhlingen gefunden, nachdem die Sporthalle in Crailsheim/Ingersheim nicht mehr zur Verfügung stand.

Am Samstag, den 28.13. werden in der dortigen Sechtahalle RONNIE ATKINS und VICTORY aufspielen. Zwei weitere Bands sind in Planung.

Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen für etwa 52€