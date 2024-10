Wacken Open Air 2025 ausverkauft!

So ganz verwunderlich ist das ja nicht...



Wer sich sich noch kein Ticket für das W:O:A 2025 sichern konnte, findet ab sofort HIER die Warteliste.



Die offiziellen internationalen Reisepartner verfügen über Restkontingente, bestehend aus einer Transferleistung und dem W:O:A 2025 Ticket zum regulären Preis. Die Reisepartner für das W:O:A 2025 finden sich HIER.



Mit einer Multimedia-Show wurden auf dem diesjährigen W:O:A bereits die ersten 34 Acts für die 34. Auflage des Festivals bekanntgegeben. Die Inszenierung aus über 400 Drohnen, Animationen und Filmsequenzen erhellten als erste Headliner die Bandnamen GOJIRA, PAPA ROACH, MACHINE HEAD und SALTATIO MORTIS. Weitere bestätigte Bands sind u.a. APOCALYPTICA, SAXON, WITHIN TEMPTATION, DIMMU BORGIR, MICHAEL SCHENKER, DOOL, MINISTRY und BEYOND THE BLACK.



Das W:O:A-Magazin "The Bullhead“ macht ebenfalls Lust auf mehr und gibt weitere Einblicke und featured Interviews mit einigen der bereits für 2025 angekündigten Bands. "The Bullhead" ist als E-Paper und Download HIER kostenfrei abrufbar.

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: wacken 2025