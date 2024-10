Wer steckt dahinter? Nun, zwei der umtriebigsten Bands Deutschlands, FEUERSCHWANZ und LORD OF THE LOST, tun sich auf dem bisherigen Höhepunkt ihres Schaffens zusammen und bestreiten gemeinsam mit THE DARK SIDE OF THE MOON die "LORDS OF FYRE Tour-2025".



LORDS OF FYRE Tour 2025 - FEUERSCHWANZ & LORD OF THE LOST mit THE DARK SIDE OF THE MOON:



02.10.25 DE – Berlin / Columbiahalle

03.10.25 DE – Leipzig / Haus Auensee

04.10.25 DE – Offenbach / Stadthalle

10.10.25 DE – Hannover / Swiss Life Hall

11.10.25 DE – Fürth / Stadthalle

17.10.25 DE – München / Zenith

18.10.25 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Halle





Der exklusive Eventim und Lordshop Ticket Vorverkauf startet am Mittwoch, 2. Oktober um 12.00 Uhr – ab Montag, 07. Oktober um 12.00 Uhr gibt es Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.







Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: feuerschwanz lord of the lost the dark side of the moon lords of fyre tour 2025