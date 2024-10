WIND ROSE feiert ein großes Fest unter der Erde

Warum? Nun, am 4. Oktober 2024 erscheint via Napalm Records ihr neues Album "Trollslayer". Da wollen uns die Zwerge nochmal mit 'The Great Feast Underground' richtig einheizen.



WIND ROSE über 'The Great Feast Underground':

"Unsere 2019er Partyhymne 'Drunken Dwarves' brauchte einen Thronfolger, und so wurde 'The Great Feast Underground' geboren. Hebt die Tassen, singt mit uns und feiert die Party des Jahres! Wir freuen uns den Song live zu spielen und massive Circle Pits zu erleben!"



Die große Europa Tour mit POWERWOLF und HAMMERFALL startet ebenfalls diesen Freitag – inklusive acht Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



The Great Feast Underground







https://www.youtube.com/watch?v=q120ExX1WHk



"Wolfsnächte 2024" - mit POWERWOLF, HAMMERFALL und WIND ROSE

Hier noch einmal die Tourdaten:



04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz

16.10.24 CH – Zürich / The Hall

17.10.24 FR – Paris / Zenith

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakau / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna

