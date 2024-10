PILOTS OF THE DAYDREAMS-Gewinnspiel

Richtig, wir hatten lange keine Gewinnspiele mehr. Doch wir versprechen euch, dass sich dies im Oktober aber sowas von ändern wird! Also bleibt am Ball, denn in diesem Monat knallt es so richtig!

Den Anfang macht die neueste Veröffentlichung aus dem Hause PILOTS OF THE DAYDREAMS. Wir haben insgesamt zwei Exemplare des neuen Albums "Invented Paradise" für euch.

Unser lieber Tobi hat zum Output der Schweizer folgendes geschrieben:

"Alles ander als eine klare Kaufempfehlung für Freunde und Freundinnen des britischen Rocks mit Gothic-Schlagseite kann ich dann hier auch nicht aussprechen, denn qualitativ und auch kompositorisch spielt PILOTS OF THE DAYDREAMS auf dem neuen Langspieler "Invented Paradise" problemlos in der allerersten Liga mit. Dank zahlreicher Hits gibt es dann auch schlussendlich 8,5 Zähler, denn ich wurde hier von vorne bis hinten hervorragend unterhalten. Chapeau!"

Ihr wollt, wie er, bestens unterhalten werden? Dann müsst ihr hierzu nur diese Frage beantworten:

Woher kommt die Bsnd PILOTS OF THE DAYDREAMS?

a) Schweiz

b) Österreich

c) Deutschland

d) Dänemark

Und mit etwas Glück rockt ihr bald zu "Invented Paradise"!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de.

Mehrfach-Einsendungen werden gelöscht!

Wir wünschen euch viel Glück!