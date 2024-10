Ein paar Neuigkeiten von GRAVE DIGGER

2025 feiert die deutsche Metal Institution GRAVE DIGGER ihr 45-jähriges Bestehen. Mit der Veröffentlichung des Albums "Heavy Metal Breakdown" im Jahre 1984 begann eine beispiellose Karriere, die am 17. Januar 2025 mit "Bone Collector" ihre logische Fortsetzung findet. Erscheinen wird das Album über Reigning Phoenix Music (RPM).



Bandleader Chris Boltendahl komentiert:

"Hier ist es jetzt endlich, unser neues Studioalbum, frei nach dem Motto: #gravediggeroldschool. Mit Tobi Kersting in der Band haben wir uns nach langen Jahren mit zahlreichen Konzeptalben wieder auf das Wesentliche in unserem Sound konzentriert: Prägnante geradlinige Metal Songs, die sich nach dem erstmaligen Hören in Eure Gehirnstämme brennen. "Bone Collector" klingt nicht wie Stangenware, sondern hoch energetisch, frisch und ihr werdet den Songs anmerken, dass wir richtig Bock und Spaß bei der Sache hatten. Wir freuen uns auf eure Reaktion, den Release des Albums im Januar und auf 45 Jahre Grave Digger live mit Euch!"



Am 11. Oktober wird zudem die erste Singleauskopplung 'Kingdom Of Skulls' erscheinen.



"Bone Collector"-Trackliste:



01. Bone Collector

02. The Rich The Poor The Dying

03. Kingdom Of Skulls

04. The Devil's Serenade

05. Killing Is My Pleasure

06. Mirror Of Hate

07. Riders Of Doom

08. Made Of Madness

09. Graveyard Kings

10. Forever Evil & Buried Alive

11. Whispers Of The Damned

Noch einmal der Hinweis auf die von powermetal.de präsentierte Tour mit folgenden Tourdaten:



"45TH ANNIVERSARY-TOUR" - GRAVE DIGGER und VICTORY, mit Support RIGORIOUS:



16.01.25 · (DE) Siegburg // Kubana Live Club

17.01.25 · (DE) München // Backstage

18.01.25 · (DE) Glauchau // Alte Spinnerei

23.01.25 · (DE) Stuttgart // Im Wizemann

24.01.25 · (DE) Hamburg // Markthalle

25.01.25 · (DE) Andernach // JUZ Live Club

26.01.25 · (CH) Pratteln // Z7 Konzertfabrik



"45TH ANNIVERSARY-TOUR" - GRAVE DIGGER und VICTORY, mit Support WARWOLF:



30.01.25 · (DE) Aschaffenburg // Colos-Saal

31.01.25 · (DE) Nürnberg // // Hirsch

01.02.25 · (DE) Memmingen // Kaminwerk

02.02.25 · (DE) Mannheim // 7er Club

06.02.25 · (DE) Hannover // MusikZentrum

06.02.25 · (DE) Berlin // Hole 44

07.02.25 · (DE) Neuruppin // Kulturhaus

08.02.25 · (DE) Essen // Turock



Auch auf einigen Festivals ist GRAVE DIGGER 2025 vertreten:



17.04.25 · (DE) Blieskastel-Bierbach // Pirminiushalle

03.05.25 · (DE) Wilferdingen // No Playback Festival

30.07-02.08.25 · (DE) Wacken // Wacken Open Air

29.08.25 · (DK) Næstved // Næstved Metalfest