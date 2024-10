Kaum ist es ruhig geworden, legt die Metal Foundation Südharz nach und gibt die ersten Bands für das "Bookwood Festival" 2025 bekannt.

Bisher bestätigt sind:

LAST CARESS (A Tribute to the Misfits)

FAST'N'LOSE

CREED OF PAIN

BLACK STAINS

WINDREITER

FRENEMY SOCIETY