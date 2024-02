Dunkelste Riten aus dem Hause ATTIC

ATTIC hat einen neuen Song veröffentlicht. Wer es also bis zum Release des kommenden dritten Album "Return Of The Witchfinder" am 21. März nicht mehr abwarten kann, sollte schleunigst in das liebevoll inszenierte Video des Songs 'Darkest Rites' reinschauen. Kerzen an und ab dafür.

Darkest Rites

https://www.youtube.com/watch?v=dxCdDMsFoLk&t=1s