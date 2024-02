DAVID REECE gibt mit der ersten Singleauskopplung 'Enemy Is Me' aus seinem kommenden Album "Baptized By Fire" einen ersten Vorgeschmack auf die musikalische Ausrichtung der neuen CD. Die bisherigen Rezensionen ziehen Vergleiche zu ACCEPT und anderen Schwergewichten des Heavy Metal.

Quelle: El PuertoRecords Redakteur: Mahoni Ledl Tags: davidreece el puerto records