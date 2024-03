Die Jungs von KISSIN' DYNAMITE erheben ihr Glas...

...und kündigen neues Studioalbum "Back With A Bang" an, das am 5. Juli 2024 via Napalm Records veröffentlicht wird. Schaut euch das neue starke Video von 'Raise Your Glass' an und stoßt mit an.



KISSIN DYNAMITE über 'Raise Your Glass':

" 'Raise Your Glass' ist eine hymnenhafte Hommage an unsere nunmehr siebzehn gemeinsam verbrachten Jahre als Freunde, in welchen es auch Rückschläge gab, das Glas am Ende aber stets halb voll war und niemals halb leer. Kommt mit auf unsere wilde Achterbahnfahrt und 'Raise Your Glass'!"



Unten haben wir auch noch ein paar Tourdaten für euch!



"Back With A Bang" Trackliste:



01-Back With A Bang

02-My Monster

03-Raise Your Glass

04-Queen Of The Night

05-The Devil Is A Woman

06-The Best Is Yet To Come

07-I Do It My Way

08-More Is More

09-Iconic

10-Learn To Fly

11-When The Lights Go Out

12-Not A Wise Man



Raise Your Glass







https://www.youtube.com/watch?v=eO6xfzyBN9Y



KISSIN’ DYNAMITE on tour:



04.10.24 DE - München / TonHalle

05.10.24 DE - Köln / E-Werk

06.10.24 DE - Wiesbaden / Schlachthof

08.10.24 HU - Budapest / Barba Negra Blue Stage

09.10.24 AT - Wien / Szene Wien

11.10.24 DE - Leipzig / Haus Auensee

12.10.24 CZ - Brno / Sono Centrum

13.10.24 DE - Berlin / Kulturbrauerei Kesselhaus

25.10.24 CH - Pratteln / Z7 Konzertfabrik

26.10.24 DE - Geiselwind / Music Hall

27.10.24 NL - Enschede / Metropol, HJ Zaal

29.10.24 FR - Paris / Trabendo

30.10.24 FR - Villeurbanne / La Rayonne

01.11.24 BE - Antwerpen / Trix

02.11.24 DE - Hamburg / Große Freiheit 36



Festivals:

05.07.24 DE – Ballenstedt / Rock Harz Festival

07.07.24 DE – Tuttlingen / Honberg Sommer

28.07.24 DE – Bremen / Seebühne rockt

23.08.24 DE – Haddeby / Baltic Open Air

25.08.24 PT – Milgare Metaleiro Festival Pindelo Dos Milagres

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kissin dynamite back with a bang raise your glass tourdaten 2024