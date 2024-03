ELVELLON besingt das Herz eines Vagabunden

Die Symphonic Metal-Band ELVELLON kündigt ihr zweites Album "Ascending In Synergy" an, das am 17. Mai 2023 über Napalm Records erscheint. Mit 'A Vagabond's Heart' gibt es eine erste Auskopplung.



Zum Album äußert sich die Band folgendermaßen:

"Wir sind unglaublich gespannt, wie unsere Fans "Ascending In Synergy" aufnehmen werden. Seit unserem Debütalbum ("Until Dawn") ist viel passiert und der Songwriting-Prozess hat sich stark verändert. Es fühlt sich für uns immer noch wie 100% ELVELLON an, aber die Dynamik hat sich erweitert. Es ist orchestraler und gleichzeitig metallischer geworden. Auch textlich halten wir uns nicht mehr an ein einziges Konzept, sondern die Songs werden von einem roten Faden zusammengehalten."



Zur neuen Single gibt es folgenden Kommentar:

" 'A Vagabond's Heart' basiert auf einer sehr alten Idee, die bis in die frühen Tage von ELVELLON zurückreicht. Während des Songwritings für "Ascending In Synergy" griffen wir schließlich auf das Material zurück, weil wir wussten, dass wir dort einen kleinen Schatz hatten. Schon früh, noch bevor die Texte geschrieben waren, sahen viele Leute um uns herum den Song als mögliche erste Single. Jetzt, da der endgültige Text und das Thema des Songs, "sich selbst zu finden", so wichtig für das ganze Album und den Albumtitel sind, haben wir von ganzem Herzen zugestimmt."



Trackliste "Ascending In Synergy":



01. Unbound

02. A Vagabond's Heart

03. My Forever Endeavour

04. Ocean Of Treason

05. The Aftermath Of Life

06. Last Of Our Kind

07. Into The Vortex

08. A Legacy Divine

09. The Aeon Tree

10. Epiphany Of Mine



A Vagabond's Heart







https://www.youtube.com/watch?v=HskXgwStTrk

