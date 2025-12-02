Das SUMMER BREEZE 2026 ist - SOLD OUT!

Wow, so früh war das noch nie der Fall! Das Festival in Dinkelsbühl ist ausverkauft, es gibt keine Vier-Tages-Tickets mehr. Es wird aber noch eine begrenzte Anzahl an Tageskarten geben, wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald diese verfügbar sein werden. Um das nicht zu verpassen, wäre es sicher gut, den Newsletter des Festivals zu abonnieren.

Hir die bisher bestätigten Bands: HELLOWEEN, IN FLAMES, ARCH ENEMY, SAXON, LAMB OF GOD, AIRBOURNE, ALESTORM, VERSENGOLD, THE GHOST INSIDE, THY ART IS MURDER, TESTAMENT, AMORPHIS, IMMINENCE, PALEFACE SWISS, ALCEST, THE BUTCHER SISTERS, ORBIT CULTURE, KIM DRACULA, DEICIDE, BROTHERS OF METAL, NORTHLANE, dARTAGNAN, BETONTOD, TERROR, DEAFHEAVEN, FUTURE PALACE, BLACKBRAID, DER WEG EINER FREIHEIT, MIRACLE OF SOUND, SOEN, ALIEN ANT FARM, MUSHROOMHEAD, MUNICIPAL WASTE, DAS LUMPENPACK, TROLLFEST, THUNDERMOTHER, SAOR, NANOWAR OF STEEL, FROM FALL TO SPRING, UNPROCESSED, DESERTED FEAR, MISERY INDEX, BLOODRED HOURGLASS, CRYPTOPSY, BRAINSTORM, PARASITE INC., EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, GRAND MAGUS, OUR PROMISE, ILLDISPOSED, SETYØURSAILS, TEN56., MØL, 200 STAB WOUNDS, GROZA, MITTEL ALTA, SLOMOSA, NYTT LAND, SOULBOUND, MANNTRA, HAGGEFUGG, WUCAN, BLOOD COMMAND, CABAL, FILTH, ERDLING, BRYMIR, RECTAL SMEGMA, STAM1NA, ZERRE, LUNA KILLS.