CROWBAR kündigt Rückkehr nach Roitzschjora an
Kommentieren
Die nächste Bestätigung für das Gelände in Roitzschjora steht fest und sie hat ordentlich Gewicht. CROWBAR aus New Orleans erweitert das Line-up, des "Full Rewind"-Festivals um eine der massivsten Bands des Sludge-Metal.
Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.
- Quelle:
- Full Rewind Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- full rewind crowbar
0 Kommentare