CROWBAR kündigt Rückkehr nach Roitzschjora an

Die nächste Bestätigung für das Gelände in Roitzschjora steht fest und sie hat ordentlich Gewicht. CROWBAR aus New Orleans erweitert das Line-up, des "Full Rewind"-Festivals um eine der massivsten Bands des Sludge-Metal.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind crowbar